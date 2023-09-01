حظر تشغيل مكامير الفحم بالجيزة حتى نهاية نوفمبر المقبل

اتخذت محافظة الجيزة عددا من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات تلوث الهواء «السحابة السوداء» خلال العام الحالي، وذلك تماشيا مع خطة وزارة البيئة.

التفتيش المفاجئ على المنشآت التجارية

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتوجيه مكاتب شئون البيئة التابعة لهم، بالمرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت التجارية الملوثة للبيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، إضافة إلى متابعة غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم أو السولار أو المازوت من الساعة الخامسة مساء حتى السابعة صباحا، مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز أو أفران الحث الكهربائي للعمل بدون قيود خلال 24 ساعة يوميا، وذلك خلال الفترة من أول سبتمبر الجاري وحتى 30 نوفمبر المقبل.

رفع المخلفات القابلة للاشتعال من مواقع التراكمات

وقرر المحافظ حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا، وذلك خلال الفترة من أول سبتمبر الجاري وحتى 30 من شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى قيام إدارات النظافة بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة بتنفيذ حملات لرفع جميع المخلفات القابلة للاشتعال من مواقع التراكمات بنطاق كل وحدة محلية، مع المتابعة اليومية لحالة مقالب المخلفات الكائنة بنطاقها، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث اشتعال ذاتي للمخلفات.

تشكيل لجنة لمواجهة السحابة السوداء

ووجه «راشد» بتشكيل لجنة لمواجهة السحابة السوداء والحد من تلوث الهواء بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الأحياء والمراكز وعضوية كل من مندوب من إدارات البيئة والمتابعة الميدانية والنظافة والأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية، على أن تعمل على مدار الــ24 ساعة، لتلقي أي شكوى أو استفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين، واتخاذ الإجراءات اللازمة فوريا وإرسال تقرير أسبوعي إلى إدارة شئون البيئة بالمحافظة بما تم من إجراءات للبت فيها.

إجراءات وقائية لمنع حدوث اشتعال ذاتي للمخلفات

وكلف المحافظ إدارات النظافة بالوحدات المحلية، بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل، بسرعة رفع أي تراكمات قابلة للاشتعال من مواقع التراكمات، مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث اشتعال ذاتي للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومي بشبرامنت.

كما وجه بتشكيل غرفة عمليات على مدار اليوم لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بوجود أي حرائق مكشوفة في أي موقع بالمحافظة وإخطار إدارة شئون البيئة بالمحافظة ورؤساء الأحياء المختصة للانتقال الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطفائها بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.

متابعه التقارير الواردة من المراكز والأحياء

وكلف المحافظ، إدارة شئون البيئة، بمتابعة أي حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة إلى جانب المرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الملوثة للبيئة، ومتابعة مواقع تراكمات المخلفات والتنسيق مع إدارات النظافة بالأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة لرفعها واتخاذ التدابير الوقائية لمنع حدوث اشتعال ذاتي ومتابعة التقارير الواردة من المراكز والأحياء ومديرية الزراعة والإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة.

وشمل قرار المحافظ توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التي يصدر عنها انبعاثات ملوثة للبيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة وتقليل فترات توقف السيارات بالإشارات والتقاطعات مما يعمل على تقليل الانبعاثات الصادرة عنها والتي تصل لذروتها أثناء وقوف السيارات بتلك الإشارات.

منع حالات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

كما وجه محافظ الجيزة، مديرية الزراعة، بتنفيذ حملات للمرور الدوري لمنع أي حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتحرير محاضر المخالفين، وكلف شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتي تزيد انبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة بنطاق المحافظة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017 وذلك خلال فترة السحابة السوداء.