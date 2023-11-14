إنجازات بارزة لطلاب الجامعات في مجال ابتكار وصناعة السيارات الكهربائية

شهد العام الجاري 2023، إنجازًا باهرًا لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة في مجال الابتكار والصناعة للسيارات الكهربائية، حيث تمكنوا من تحقيق مراكز متقدمة في كبرى المسابقات العالمية، في ظل التشجيع من قبل وزارة التعليم العالي والجامعات بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في دعم وتحفيز الطلاب والباحثين على الابتكار ودخول عالم ومجال الصناعة.

إنجازات فريق سباقات جامعة عين شمس

فاز فريق سباقات جامعة عين شمس بكأس المركز الأول وأفضل فريق في إجمالي (over all score) التصميم والتصنيع والتكلفة وخطة التسويق في مسابقة «فورميلا للطلاب»، التي أقيمت بحلبة سباق سليڤرستون بإنجلترا، بعد منافسة قوية مع 37 جامعة عالمية.

كما فاز الفريق بالمركز الثالث عالميا في إدارة أعمال وتسويق نموذج سيارات السباق ذاتية القيادة، والمركز الخامس عالميا في مجالات (إدارة أعمال وتسويق نموذج سيارات السباق الكهربائية، الاختبارات الإستاتيكية لسيارات السباق ذاتية القيادة، دراسة تكاليف وطرق تصنيع سيارات السباق الكهربائية)، والمركز الحادي عشر في دراسة تكاليف وطرق تصنيع سيارات السباق ذات محركات الاحتراق الداخلي، والمركز السابع عشر في تصميمها.

إنجازات فريق سباق الجامعة البريطانية

نجح فريق سباق الجامعة البريطانية في تصميم وتصنيع مركبة صغيرة، وشارك بها في مسابقة EVER، التي تعد من أشهر مسابقات السيارات الكهربائية في العالم.

وتنقسم مسابقة EVER إلي فئتين، ديناميكية وثابتة، وكلا الفئتين تضمن تصميم كامل للمركبة ولكن فقط الفرق المشاركة في الفئة الديناميكية بتنفيذ تصميماتهم بعد الخضوع لعدة مراجعات من المسابقة، وحصل فريق الجامعة على المركز الأول في الفئة الديناميكية، بعد منافسة قوية مع العديد من الفرق العالمية.

إنجازات فريق مبتكري هندسة الجامعة الألمانية بالقاهرة

فاز فريق مبتكري هندسة الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC innovators team في النسخة المحلية من مسابقة شل البيئي التنافسية 2023 ضمن 9 جامعات مصرية بالمركز الأول في الفحص الفني لسيارتهم الكهربائية ذات الراكب الواحد، وبالمركز الثاني في العرض التقديمي الخاص بتوضيح ما تتميز به السيارة المشاركة من حيث إبراز العناصر التي تميزها عن غيرها ومدى مطابقاتها للمواصفات والمعايير العالمية.

إنجازات طلاب كلية هندسة المطرية جامعة حلوان

نجح طلاب كلية هندسة المطرية جامعة حلوان، في تحويل سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربائية صديقة للبيئة، وتقوم فكرة المشروع على تحويل سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربائية بالكامل صديقة للبيئة وعمل مقارنه علمية كاملة بين السيارتين وتحديد آليات واجراءات عمليات التحويل بشكل علمي لتحديد مدي كفاءة عملية التحويل وجدواها الاقتصادية والبيئية وإمكانية استخدامها بالسوق المصري.