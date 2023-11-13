وزير النقل البريطاني يستقيل من منصبه

استقال وزير النقل البريطاني جيسي نورمان من منصبه، اليوم الاثنين، قائلًا عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إنه ممتن جدًا لرئيس الوزراء ريشي سوناك، لقبول استقالتي، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة في بيان، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك على تعزيز فريقه الحكومي لتقديم حلول طويلة الأجل من أجل مستقبل أكثر إشراقا.

وأقال سوناك، اليوم الاثنين، سويلا برافرمان من أصول هندية من منصب وزيرة الداخلية، عقب مقال اتهمت فيه الشرطة بانحيازها للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في لندن، وقرر رئيس الوزراء البريطاني، تعيين وزير الخارجية جيمس كليفرلي، في منصب وزير الداخلية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.