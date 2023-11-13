مسؤول فلسطيني: نعمل بإمكانيات محدودة لإيصال المياه إلى قطاع غزة

قال رئيس سلطة المياه في فلسطين، مازن غنيم، إنّ السلطة تعمل ضمن آلية موحدة لضمان توفير المياه النظيفة إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف غنيم خلال استقباله المدير الإقليمي لمؤسسة «أنيرا» ساندرا أرشيد، وفق وكالة «وفا»، أنّه يعمل وفق إمكانيات محدودة لتوسعة المناطق المخدومة بإمدادات المياه بالشبكات، مشددا على ضرورة توفير الوقود اللازم وتوزيعه وفق آلية تخدم تحقيق الفائدة الفعلية بتوصيل المياه للمحتاجين.

وتابع أنّ التدمير الكبير للبنية التحتية في قطاع غزة وما سببه من أضرار جسيمة في المرافق المائية، جعل من الضروري وضع تصور للتدخلات الطارئة وآليات العمل بها، ما يتطلب توحيد الجهود من الجهات المختلفة العاملة بقطاع المياه لضمان إحداث استجابة فاعلة.

من جانبها، أكدت المدير الإقليمي لمؤسسة «أنيرا»، حرص المؤسسة واهتمامها بدعم الجهود فضلا عن التعاون المشترك بينهما لخدمة المواطنين في القطاع لتوفير الاحتياجات اللازمة، وفق آليات واضحة.