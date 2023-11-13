«القاهرة الإخبارية»: مباحثات مصرية أمريكية للوصول إلى تهدئة في غزة

صرح مصدر رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية» بأنباء عن اجتماع وفد أمريكي مع مسؤولين مصريين لبحث موقف التهدئة، مؤكدة أن هناك إشادة أمريكية بالدور المصري وتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

وأضاف مصدر رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن مباحثات مصرية مكثفة للوصول لتهدئة في قطاع غزة، بالإضافة إلى الإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

وفي سياق آخر، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جميع الدول بإدانة تبريرات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، وأتباعه لقتل المدنيين الفلسطينيين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وذكرت الوزارة أن المجتمع الدولي فشل في توفير الحماية لشعبنا الأعزل، إذ وصل إلى درجة تعكس عمق أزمة الأخلاق والقانون والضمير التي تصيب مؤسسات المجتمع الدولي، خاصة في ظل جرائم القتل الجماعي غير المسبوقة بحق المدنيين الفلسطينيين.