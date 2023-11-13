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مدير مستشفيات غزة: أزمة الوقود تزداد سوءا في مستشفيات القطاع

كتب:

منتصر سليمان
01:51 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال مدير مستشفيات غزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ أزمة الوقود تزداد سوءا في مستشفيات القطاع.

وقالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، إنّ الوضع في قطاع غزة كارثي، وأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المستشفيات منذ اليوم الأول للعدوان فهي بمثابة «حرب المستشفيات».

وأكّدت خروج 23 من أصل 35 مستشفى عن الخدمة، والمتبقية قد تخرج في وقت قريب بسبب تفاقم أزمة الوقود الذي يولد الطاقة الكهربائية، متابعة أنّ مستشفى الشفاء محاصر بالدبابات ووضعه العام كارثي للغاية.

وأوضحت أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أخرجت الطاقم الطبي والمرضى من مستشفيي النصر والرنتيسي بقوة السلاح إلى الشارع، وهما يعملان في خدمة الأطفال بغزة.

وواصلت أنّ حياة 39 طفلًا بالعناية المركزة في مستشفى الشفاء مهددة بسبب نقص الوقود، والمستشفى محاصر بالدبابات ولا أحد يستطيع النظر من النوافذ، فضلا عن عدم توافر الطعام والشراب، موضحا أنّ هناك 52 مصابا في الرعاية المركزة، و151 جريحًا بالمستشفى.

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