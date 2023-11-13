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الأمم المتحدة: دقيقة حداد على أرواح 101 من موظفينا في غزة

كتب:

هانى حسن
01:10 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الأمم المتحدة أعلنت الوقوف دقيقة حداد على أرواح 101 من موظفيها الذين قتلوا في غزة.

ونكست الأمم المتحدة أعلامها في مقارها حول العالم حدادا على أرواح موظفيها في قطاع غزة.

وأكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أنّ المنظمة الدولية فقدت 101 من أفرادها وموظفيها في الاعتداءات المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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بقلم هانى حسن