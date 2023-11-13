الحكومة تعلن تشكيل لجنة لفض تشابكات ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة

أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أنه سيتم تشكيل لجنة لفض التشابكات بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على خلفية المقترح المقدم من النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في المجلس

«النواب» يوافق على تعديل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدمة من الحكومة بتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أن المشكلة الرئيسية التي نواجهها هو عدم قياس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون منذ 3 سنوات، وهناك 17 وزارة بينها تشابكات.

تحقيق طفرة اقتصادية بتطبيق القانون

ووجه مرعي الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي على اهتمامه بهذا الملف، قائلا: «قدمت له بالأمس مذكرة بجميع المعوقات التي تواجه تطبيق القانون، وهو قانون كله حوافز ومميزات يخدم 80% من القطاع والتشابك بين جهات الحكومة شديد».

وأضاف:«هذا القانون لو طبق سيحقق طفرة كبيرة اقتصاديا، استخدمنا كل أدواتنا الرقابية في اللجنة، وشكلنا لجان في المحافظات، وهذا القانون لم ينفذ منه سواء 20 إلى 30% رغم أن فيه حوافز عديدة جدا لو استفادت منها المشروعات سيتم تطوير الصناعة ودعمها وعلى المدى سيكون اقتصادنا أفضل، وأؤكد على أهمية نشر ثقافة المشروعات الصغيرة، ويجب التفرقة بين قانون المحال العامة الذي يرخص عقار بنشاط، وقانون تنمية المشروعات الذي يرخص نشاط».