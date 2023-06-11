الحوار الوطني: تغيير أعداد أعضاء المجالس النيابية أبرز ما دار بجلسات اليوم

قال الدكتور محمد شوقي عبد العال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إنَّه تم طرح موضوعين للمناقشة؛ الموضوع الأول عدد أعضاء المجالس النيابية «مجلس النواب» و«مجلس الشيوخ» خلال جلسات الحوار الوطني للمحور السياسي، التي تم عقدها اليوم، بجانب إثارة مسألة التفرغ للعضوية.

عبد العال: جلسات الحوار الوطني اليوم كفلت حق التعبير وفرصة إبداء الرأي للجميع

وأضاف «عبد العال» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أنَّ الموضوعين دار حولهما حوار وكل الحاضرين أبدوا آراءهم بوضوح وسلاسة، قائلاً «كثير من الحاضرين طلبوا الكلمة وأخذوا حق التعبير وفرصتهم في إبداء الرأي والتعبير عن رأيهم في المسألتين».

الأغلبية مالت إلى زيادة عدد أعضاء مجلس النواب

تابع مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، «الاتجاه الغالب على مسألة أعداد الأعضاء بالمجالس النيابية يكاد يكون التوجه العام فيها يميل إلى زيادة الأعضاء بالنسبة لمجلس النواب، فيما اتجه الأغلبية لعدم الزيادة لمجلس الشيوخ وإبقائه على ما هو عليه».

تمثيل النائب لـ 170 ألف ناخب لا غير

أوضح «عبد العال»، أنَّ البعض اقترح زيادة أعداد أعضاء مجلس النواب ليصبح 640 بخلاف 6% معينين من رئيس الجمهورية، فيما طالب البعض الآخر بزيادة أكثر من هذا العدد المقترح، مستندين إلى عدة اعتبارات أبرزها زيادة عدد الناخبين بالنسبة إلى الأعضاء مقترحين أن يكون تمثيل النائب لـ 170 ألف ناخب كحد أقصى.