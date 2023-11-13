معلومات عن جيمس كليفرلي وزير الداخلية البريطاني الجديد

عين ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، جيمس كليفرلي، وزيرًا للداخلية في المملكة المتحدة، كجزء من محاولة تغيير فريقه الوزاري، وذلك خلفا لسويلا برافرمان التي أقيلت على إثر مقال اتهمت فيه الشرطة بالتحيز للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

ويأتي تعيين جيمس كليفرلي كوزير للداخلية قبل 48 ساعة من صدور قرار المحكمة العليا، الأربعاء المقبل، إذ سيُعلن ما إذا كانت خطة الترحيل الحكومية في رواندا يمكن أنّ تحدث أم لا.

وتستعرض السطور التالية معلومات عن جيمس كليفرلي وزير داخلية بريطانيا «الجديد» وفقا لسكاي نيوز:

ولد جيمس كليفرلي في 4 من سبتمبر عام 1969، في جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن.

والده رجل أعمال وشغل منصب الرئيس المساعد لحزب المحافظين عام 2019.

والدته أصولها إفريقية من سيراليون وكانت تعمل قابلة في مستشفى.

انضم إلى الجيش عقب الانتهاء من الدراسة الثانوية، ثم حصل على شهادة في إدارة الأعمال.

تلقى درجة بكالوريوس في إدارة الضيافة من جامعة ثيماس فالي.

جيمس كليفرلي

كان عضوا في هيئة لندن التشريعية عن دائرة بيكسلي وبروملي عام 2008.

وتولى رئاسة هيئة الإطفاء في لندن بتعيين من بوريس جونسون عمدة لندن آنذاك حتى عام 2012.

وفي 2015 أصبح عضوا في البرلمان البريطاني عن دائرة برينتري الانتخابية.

وتقلد منصب نائب رئيس حزب المحافظين في 2018.

وتولى الرئيس المساعد لحزب المحافظين في 2019.

كما شغل كليفرلي منصب وكيل وزارة الخارجية البرلمانية.

جيمس كليفرلي

ثم وزيرا للدولة للتنمية الدولية في 2020.

ووزيرا للتعليم البريطاني في العام 2022.

وأخيرا تعيينه وزيرا للخارجية في حكومة ليز تراس.

قبل أن يتعين اليوم وزير داخلية بريطانيا، خلفا لسويلا برافرمان.