«أزهرية الدقهلية» تحصد المركز الثاني في ألعاب القوى على مستوى الجمهورية

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة الدقهلية، فوزها بالمركز الثاني جمهورية في سباق 200 متر، والمركز الثالث جمهورية في سباق تتابع 100 متر، وذلك في إطار تنافس 26 منطقة أزهرية في مسابقات ألعاب القوى للمرحلة الثانوية بنين.

فوز «الدقهلية الأزهرية» ببطولة الجمهورية

وأشارت منطقة الدقهلية الأزهرية في بيان لها، إلى أنها حصدت المركز الأول جمهورية للعام الثالث على التوالي في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة فردي وزوجي.

وأوضحت أنها حصلت على المراكز الأولى والثانية في بطولة الجمهورية التي أقيمت بالإسكندرية، وحصدت المركز الرابع والتاسع فردي.

وقدمت منطقة الأزهرية، التهنئة للفائزين في البطولة، على ما بذلوه من مجهود رياضي تمكنوا من خلاله من الفوز بعدة مراكز مختلفة في الرياضات المختلفة.