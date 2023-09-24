«أزهرية الدقهلية» تحصد المركز الثالث في مسابقة الفريق الذهبي للبرمجة

حصدت منطقة الدقهلية الأزهرية، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الفريق الذهبي بالدورة الثالثة ضمن الأسبوع العربي للبرمجة، فئة 15 - 18 عاما، وجاءت بعنوان «اللغة العربية والإبداع الرقمي»، بقيادة عبير محمود، معلم أول اللغة الإنجليزية بمعهد فتيات دنجواي الإعدادي الثانوي بإدارة شربين.

فوز المنطقة الأزهرية بالدقهلية

وقدم الدكتور محمد رشوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، التهنئة للفائزين في المسابقة، مؤكدًا أن المنسقين والإدارات والطلاب قدموا جهودا كبيرة للحصول على مراكز متقدمة، متمنيا اشتراك عدد أكبر من الإدارات والطلاب في المسابقات القادمة.

مسابقة الأسبوع الذهبي

وكانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، نظمت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي المصرية، واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة والجمعية التونسية للمبادرات التربوية، الدورة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة بعنوان اللغة العربية والإبداع الرقمي.