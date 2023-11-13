رئيس «إعلامي التحالف الوطني»: معبر رفح أصبح الشريان الوحيد لقطاع غزة

أطلت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي للتحالف الوطني، ومؤسسة حياة كريمة، من أمام معبر رفح الذي أصبح الشريان الوحيد لقطاع غزة وبوابة النجاة الوحيدة لأهاليه.

وقالت البهنساوي، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي منعقد الآن من أمام معبر رفح: «نحن كشباب مصري متطوع من جميع أطياف المجتمع، نرفض وندين بشدة ما تشهده فلسطين وخاصة قطاع غزة من انتهاكات لكل معاني الإنسانية وقوانين ومواثيق دولية في عدوان واضح على حقوق الإنسان والحق في الحياة».

وتابعت: «من هنا، من أقرب نقطة لأهالينا في قطاع غزة، من معبر رفح الذي أصبح الشريان الوحيد لقطاع غزة، نؤكد إدانتنا كشباب مصري متطوع، ورفضنا الكامل لكل ما تشهده فلسطين من أحداث مؤسفة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي».