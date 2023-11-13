«الحرية المصري» يشيد بإرسال «المتحدة» قافلة مساعدات كبيرة إلى غزة

أشاد حزب الحرية المصري بإرسال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قافلة كبيرة تتجه لمعبر رفح تمهيدا لإرسالها لـ قطاع غزة، مؤكدا أن هذا ما دعى له الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توفير النفقات الإعلانية وتوجيهها إلى الأخوة في فلسطين.

القضية الفلسطينية

وأكد الحزب في بيانه أن مصر لا تدخر جهدا في مساعدة أشقائنا في غزة، وأن تحرك الشركة المتحدة يوضح أنا جميعا لدينا نفس الموقف الداعم، ونقف مع دولتنا جنب إلى جنب في جميع قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، فهي قضينا جميعا.

وتابع: «الرئيس السيسي لم يترك سبيلا إلا واتخذه من أجل وقف إطلاق النار وعودة الحياة في القطاع، ولكن المجتمع الدولي يغض بصره عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ويكيل الأمور بمكيالين، فجميع المدنيين والنساء والأطفال سواء في الحقوق والواجبات».

إنقاذ الأبرياء

وأكد الحزب ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل إنقاذ الأبرياء، خاصة وأن هذا الصمت يدينه ويجعله مشاركا في هذه الإبادة الجماعية التي تقام في غزة، ولذلك علينا أن نعود مائدة الحوار، وحل النزاع سلميا مرة أخرى.