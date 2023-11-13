إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية في حملات بالإسكندرية

قال السيد موسى، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ الحي بناءً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه بضرورة التصدي بكل حسم لمنع التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد، واتخاذالإجراءات القانونية اللازمة كافة ضد المخالفين، للعمل على وقف التعديات على الأراضي الزراعية، وشنّ حملات إزالة فورية لأي تعديات من هذا النوع.

إزالة 7 حالات تعد

وأشار «موسى» إلى أنه قاد حملة مكبرة بحضور جميع الإدارات المعنية، لإزالة التعديات في قرى النهضة، أسفرت عن تنفيذ إزالة لـ7 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، كالتالي:

1- إزالة بناء مخالف عبارة عن أسوار وغرف غير مسقوفة بمدخل كوبري الهاويس على مساحة 150 مترًا.

2- إزالة بناء مخالف عبارة عن صب سقف دور أرضي بقرية العلا الغربية على مساحة نحو 100 متر.

3- إزالة أسوار بقرية العلا الشرقية على مساحة نحو 2000 متر.

4- إزالة أسوار بمدخل قرية الألمان بمساحة 100 متر.

5- إزالة أسوار بقرية العلا الغربية على مساحة 200 متر.

6- إزالة أسوار بسقف بقرية العلا الغربية على مساحة 80 مترًا.

7- إزالة أسوار بقرية العلا الغربية على مساحة 200 متر.

محاسبة المخالفين للحفاظ على الرقعة الزراعية

وأوضح أنّ الحملات مستمرة بشكل دوري للقضاء على حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وتطبيق القانون بكل حزم وقوة وفرض هيبة الدولة، ومحاسبة المخالفين للحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم السماح بالمساس بها والاعتداء عليها وفرض الانضباط في نطاق الحي.