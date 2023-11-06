إزالة 280 إعلانا دون ترخيص في حملات مكبرة بالمنصورة

شنت رئاسة شرق المنصورة في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بنطاق المدينة، بالتنسيق مع المحافظة ومع شرطة المرافق بالدقهلية ومشاركة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين، ومحاسبتهم والتي أسفرت عن إزالة 280 إعلانا.

نتائج الحملة على إزالة الإعلانات العشوائية بالدقهلية

قال الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، إن الحملة التي قامت بها رئاسة شرق المدينة أسفرت عن إزالة 280 إعلانًا عشوائيًا جرى تعليقها دون ترخيص أو تصاريح من الجهات المعنية في نطاق المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدقهلية، كما استهدفت الحملة عددًا من الشوارع والميادين الرئيسية في نطاق المدينة.

متابعة مستمرة على الشوارع والميادين بالمنصورة

وأكد رئيس حي شرق المنصورة، تكثيف الحملات على الشوارع والميادين الرئيسية في نطاق شرق المدينة، وهناك متابعة بصفة مستمرة في الفترتين الصباحية والمسائية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وعدد من الجهات المعنية وشرطة المرافق والمرور لرصد المخالفات ورفع كفاءة الطرق وزراعة الأشجار للارتقاء بمظهر المدينة وتلبية احتياجات المواطنين.