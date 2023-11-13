«تعليم جنوب سيناء» تشارك في دورة تدريبية حول الحوكمة الرقمية

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، دورة تدريبية حول «الحوكمة الرقمية»، وذلك بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والمنعقدة في القاهرة في الفترة من 12 حتى 13 نوفمبر 2023 الجاري.

أهداف الدورة التدريبية

وقال «عقل»، في بيان، إن الدورة تهدف لإكساب المشاركين مجموعة من المعارف حول مفهوم الحوكمة الرقمية، وأهم محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأثر مكافحة الفساد على الأمن القومي، إلى جانب الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد والحوكمة والرقابة الوقائية والمانعة في مواجهة الفساد، كما تهدف لتنمية قدرات وخبرات القائمين والمنوط بهم مكافحة الفساد و مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

دور الأكاديمية في التنمية

وأشاد وكيل الوزارة بدور الأكاديمية العلمي والتدريبي والمعرفي، ونشر قيم ومبادئ النزاهة والشفافية ومعايير مكافحة الفساد في المجتمع، وتحقيق الريادة في هذا المجال.

كما ثمن التعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وجميع الجهات والأجهزة العامة في الدولة، والكادر الإداري بها في تنمية وتطوير قدراتهم العلمية والمعرفية، ونشر وتطبيق علوم مكافحة الفساد والحوكمة.