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مسؤول التحالف الوطني: «قمة القاهرة للسلام» كانت سببا لإدخال المساعدات إلى غزة

كتب:

مريم جاد
03:18 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
عمرو مجدى مسئول التحالف الوطني

عمرو مجدى مسئول التحالف الوطني

قال عمرو مجدي، مسؤول التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف تأسس مطلع العام الماضي استجابة لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2022 عام للمجتمع المدني، ما جعل التحالف أسرع جهة استجابة للأحداث بـ7 أكتوبر ويعتبر من أوائل الجهات التي تتجاوب مع الأحداث عن طريق غرفة التحالف الوطني ومتابعة التطورات.

وأضاف مسؤول التحالف الوطني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد الآن من أمام معبر رفح: «القيادة السياسية وجّهت بإرسال مساعدات للأشقاء في فلسطين، وأشكر الرئيس السيسي لثقته بالتحالف الوطني وتقديمه دعم إقليمي ومحلي، وبمجرد صدور التوجيهات جهزنا قافلة خلال 36 ساعة فقط تضم 95 شاحنة مساعدات و3 سيارات إسعاف و500 متطوع من مؤسسة حياة كريمة»، لافتا إلى أنّ جهود القيادة السياسية وعقد قمة القاهرة للسلام ساهمت في إدخال القوافل إلى القطاع.

وتابع أنّ القافلة الأولى وصلت مساء 14 أكتوبر وبدأ تنسيق التحرك لمعبر رفح، واجهنا صعوبة في الدخول، ما دفع المتطوعون للبقاء أمام المعبر حتى دخول الشاحنات، مضيفا: «فجر يوم 21 أكتوبر دخلت أول شاحنة مساعدات للتحالف الوطني للعمل الأهلي حتى يوم 31 أكتوبر، بإجمالي 108 شاحنات.

 

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