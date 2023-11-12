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قصواء الخلالي: الإعلام الغربي يتابع القضية الفلسطينية من وجهة النظر الإسرائيلية

كتب:

محمد عزالدين
09:24 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
قصواء الخلالي

قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن وسائل الإعلام العالمية والإقليمية وتحديدا العربية والمصرية، ليس لديها أي متابعات أكبر من القضية الفلسطينية منذ 8 أكتوبر الماضي، لكن الإعلام الغربي يتابعها بشكل مضاد على كل النواحي ومن وجهة النظر الإسرائيلية.

الإعلام العربي لن ييأس من متابعة القضية الفلسطينية

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن الإعلام المصري والعربي المنحاذ والمتبني لهذه القضية الإنسانية الكبرى، لن ييأس من المتابعة.

وأوضحت أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية القضايا حتى نصل إلى وقف ما يحدث من حرب إبادة على الشعب الفلسطيني، والعالم أصبح بوسعه أن يقول ذلك.

الضغط لوقف إطلاق النار

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال اتصاله مع رئيس الوزراء النرويجي اليوم على ضرورة العمل على إنفاذ التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، مع أهمية الضغط في الوقت الراهن لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية غير مسبوقة.

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