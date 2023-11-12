كاتب صحفي: القضية الفلسطينية تحتاج إلى النزاهة وليس الانحياز

قال الكاتب الصحفي سمير عمر، إن القضية الفلسطينية عادلة جدًا، ومن فرط عدالتها هي ليست بحاجة إلى الانحياز، هي بحاجة فقط إلى النزاهة، وطالب 750 صحفياً غربياً في بيان رسمي، بأن تكون التغطية الإخبارية موضوعية ومهنية، وبالتالي فهو لا ينتصر للرواية الفلسطينية العربية، في مواجهة الرواية الإسرائيلية.

«عمر»: البيان الصحفي يطالب بالنزاهة وليس الانحياز

وأضاف عمر خلال مداخلته ببرنامج «مساء dmc»، على قناة dmc، مع الإعلامي أسامة كمال، أن البيان الصحفي يريد أن ينتصر، أو يدعو مسؤولي التحرير والنشر في هذه الوسائل، إلى الالتزام بالمهنية، وهو ما ورد في نص البيان، ويطالبون فقط بالنزاهة وليس الانحياز.

«عمر»: ما تقوم به إسرائيل يسمى جرائم حرب

وتابع أن الشخص إذا كان نزيهًا في القضية الفلسطينية، سيقول إن ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة، وفقًا لبنود القانون الدولي، يصل إلى حد الإبادة الجماعية، وتسمى جرائم حرب.