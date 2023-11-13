المنظمات الشعبية بـ«فتح»: نتواصل مع نقابات واتحادات عالمية لدعم القضية الفلسطينية

أعلنت مفوضية المنظمات الشعبية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، تواصلها الدائم مع النقابات والاتحادات حول العالم بهدف زيادة وتوجيه الدعم للقضية الفلسطينية، وتبني الرواية التي تتوافق مع القوانين والمبادئ الدولية.

وأشادت المفوضية، في بيان، اليوم الاثنين، بدور النقابات والاتحادات المركزي والحيوي في دعم القضية الفلسطينية، ورفض عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي يتعرض المواطنون في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.

ودعت المفوضية إلى استمرار الحراك الدولي الهادف إلى الضغط على حكومات بلادهم المتخلفة وتبني مواقف داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية، ووقف العدوان والإبادة الجماعية.

كما تقدمت المفوضية بالتحية إلى كل أحرار العالم الذين خرجوا في الشوارع رفضا لمجازر الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.