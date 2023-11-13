محافظ الغربية يستقبل وفدا برلمانيا من لجنتي الزراعة والاستثمار بـ«الشيوخ»

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، وفدًا برلمانيًا من لجنتي الزراعة والري والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، وأشار إلى أنّ الغربية، تتميز بأنها محافظة زراعية صناعية وسياحية، وتتميز بوجود العديد من القرى المنتجة بداخلها.

إنجازات محافظة الغربية في الجمهورية الجديدة

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ، فيديو يعرض كل إنجازات محافظة الغربية في الجمهورية الجديدة، كما عرض فيديو عن 23 قرية منتجة داخل المحافظة، التي تنتج منتجات الكتان من قرية شبرا ملس، ومنتجات إعادة تدوير الكاوتش من قرية ميت الحارون، وصناعة المنظفات من قرية كفر الجنيدي، ومنتجات عسل النحل من قرية شبشير الحصة، ومنتجات السجاد اليدوي من قرية الدواخلية، ومنتجات الزبيب من قرية شنراق، ومنتجات الفخار من قرى بسيون وكفر الزيات.

وأشاد الوفد البرلماني بالتطوير الذي حدث في محافظة الغربية خلال السنوات الماضية، مقدمين الشكر لمحافظ الغربية على الطفرة التي تتم على أرض المحافظة ودعمه المستمر لأصحاب الحرف والمصانع، واختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية.

زيارة مصانع غزل المحلة

وأجرى الوفد البرلماني، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري، زيارة ميدانية لتفقد مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، للوقوف على خطوات التطوير التي تتم في مجمع مصانع الغزل والنسيج في إطار خطة الدولة للنهوض بتلك الصناعة الوطنية واستعادة الريادة المصرية فيها، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.