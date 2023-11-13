عاجل.. بيان مهم من «الصحة» حول المبادرات الرئاسية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ حملة «100 يوم صحة» رفعت معدلات استفادة المواطنين من الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيف العبء عن كاهل المرضى، وخاصة غير القادرين.

حملة 100 يوم صحة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه تم إجراء تحليل إحصائي ومقارنة لجميع مبادرات الصحة العامة في الفترة منذ انطلاق حملة «100 يوم صحة» في 25 يونيو الماضي وحتى الأول من نوفمبر الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لمعرفة معدلات استفادة وتردد المواطنين على الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا أنّ «100 يوم صحة» كان لها أثر كبير في رفع معدلات تردد واستفادة المواطنين بجميع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

وتابع أنّ مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة زاد معدل تردد السيدات عليها بالنسبة للزيارة أول مرة بنسبة 76,5%، والزيارة الدورية 257,5%، لافتًا إلى ارتفاع معدل التردد على مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي إلى 239,07%، كما زادت معدلات مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة بنسبة 58%.

العناية بصحة الأم

وأضاف «عبدالغفار» أنّ مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين زادت معدلات تردداتها لـ22%، كما أنّ القوافل العلاجية قدمت خدماتها بالمجان لمليون و109 آلاف مواطن في الفترة السابق ذكرها، بزيادة بلغت 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأكد أنّ «100 يوم صحة» ساهمت بشكل كبير في زيادة نسبة المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة لـ10%، كما زادت نسبة زيادة المنتفعات من الزيارات المنزلية لـ9%، مؤكدًا توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات والمنشآت الصحية في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية.

ودعا «عبدالغفار» مجددًا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».