فحص 510 حالات مجانا في قافلة طبية ضمن حملة «100 يوم صحة» بالمنوفية

واصلت مديرية الصحة والسكان بمحافظة المنوفية، فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، بجميع قرى ومدن المحافظة، حيث تم تنظيم قافلة طبية مجانية في قرية جزى التابعة لمركز ومدينة منوف.

قافلة طبية مجانية في مركز منوف

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل العلاجية في المنوفية، أنه تم توقع الكشف الطبي علي 510 مريض في قرية جزى التابعة لمركز ومدينة منوف، في إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

وأضافت منسق القوافل العلاجية لـ«الوطن»، أنه تم الكشف على المواطنين، وذلك ضمن الجولات التي تنفذها مديرية الصحة، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين على أكمل وجه، عن طريق فرق طبيه متخصصه تقوم بتوقيع الكشف الطبى الشامل على جميع المواطنين، من خلال عدد من العيادات مثل «الباطنة، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، والأطفال».

مبادرة 100 يوم صحة في المنوفية

يُذكر أن مبادرة 100 يوم صحة كانت لها نتائج ايجابية خلال المرحلة الأولى ، حيث نجحت المبادرة في تقديم 36 مليونا و629 ألفا و171 خدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية بحسب بيان وزارة الصحة، ونظرا للنجاح الذى حققته المبادرة خلال المرحلة الأولى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتمديد المبادرة إلى 100 يوم مماثلة، لإتاحة الخدمات على نطاق أوسع ، بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين.