«الصحة» توضح نصائح التعامل مع الفيروسات التنفسية.. أبرزها الراحة والتباعد الاجتماعي

عند اقتراب فصل الشتاء تنتشر العدوى الفيروسية بين الرضع والكبار، وتستهدف الجهاز التنفسي، مسببة التهابات ينتقل معظمها عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروس في الهواء، وتوجد بعض الأنواع منه التي تنتقل عن طريق اللعاب، وطالبت وزارة الصحة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات التنفسية، مشددة على اتباع نصائح التعامل مع الفيروسات التنفسية والتي جاءت كالتالي:

نصائح التعامل مع الفيروسات التنفسية ووفقًا لوزارة الصحة

1- ضرورو الراحة حال الإصابة بنزلات البرد لمدة 3 أيام، كانت أبرز نصائح التعامل مع الفيروسات التنفسية من وزارة الصحة.

2- الذهاب إلى الطبيب حال اشتداد الأعراض لأنه المسؤول عن تشخيص الحالة المرضية.

3- لا يجب اللجوء إلى الوصفات الطبية دون استشارة الطبيب.

4- ومن نصائح التعامل مع الفيروسات التنفسية من قبل وزارة الصحة، غسل اليدين بالماء والصابون.

5- التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الآخرين.

6- تجنب لمس الوجه أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين.

7- تغطية الأنف عند السعال أو العطس بمنديل ورقي.

8- اتباع نظام غذائي صحي، لتقوية المناعة يكون غني بالخضروات والفواكه والبروتين.

9- التهوية الجيدة للمصاب.

10- البعد التام عن المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا.

وفي سياق أخر، حذر الدكتور جمال سامي، أستاذ طب الأطفال جامعة عين شمس، من انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، الذي يصيب العديد من الأشخاص وخاصة الأطفال، مع دخول فصل الشتاء، إذ أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية ارتفعت بسبب دخول فصل الشتاء هذا العام.

وقال أستاذ طب الأطفال جامعة عين شمس، إن الفيروس المخلوي التنفسي، يصيب الجهاز التنفسي، موضحا أنه منتشر لدى الأطفال، فجميع الأطفال قبل سن العامين أصيبوا به مرة واحدة على الأقل، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان يتسبب في دخول المستشفى.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي

وأضاف أستاذ الطب أن هناك 50 ألف حالة دخول إلى المستشفيات في أمريكا سنويا بسبب الفيروس المخلوي التنفسي بالنسبة للأطفال أقل من 5 سنوات، مشيراً إلى أن أعراضه تتراوح ما بين أعراض البرد الخفيفة، رشح، صعوبة تنفس، حرارة، إلى أعراض شديدة يكون بها صعوبة تنفس وقد تصل إلى التهابات رئوية، والتهابات شعبية شديدة.

وأوضح أن مدة حضانة الفيروس تتراوح ما بين 3 إلى 5 أيام، مشيرا إلى أن الإصابة بالفيروس قد تمتد إلى إسبوعين، والعدوى تنتقل عن طريق الاختلاط بالشخص المصاب، الافرازات، أو السعال، أو من خلال ملامسة الأجسام الملوثة، أو ملامسة المصاب.

وأشار إلى أن الفيروس المخلوي التنفسي يصيب الأطفال الرضع في أول سنتين وخصوصا خلال الـ6 أشهر الأولى، موضحا الفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس وهم الأطفال المبتسرين «المولودين قبل الميعاد»، الأطفال التي تعاني من أمراض مزمنة في القلب أو الجهاز التنفسي، الأشخاص الذين لديهم مشاكل في الجهاز المناعي أو العصبي، الأشخاص فوق الـ65 عام.