سداد مصروفات الدراسة لـ10 آلاف طالب من الأولى بالرعاية في بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف وبالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، لتسليم إيصالات سداد مصروفات الدراسة لـ10 آلاف طالب وطالبة من أبناء الأسر الأولى بالرعاية للعام الدراسي 2023/ 2024.

سداد رسوم 10 آلاف طالب من الأولى بالرعاية

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور مهندس أشرف فاروق عويس نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، الدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التعليم، والمحاسب وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة.

محافظ بني سويف: توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية

وأشاد المحافظ خلال كلمته بالمساهمة الإيجابية والبناءة لمؤسسة نهضة بني سويف في دعم جهود المحافظة في العديد من القطاعات الخدمية والحيوية، بجانب جهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية، لاسيما وأن المؤسسة من أبرز أعضاء المكتب التنفيذي للجنة العمل الأهلي، تحت مظلة وثيقة توحيد جهود مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار وليد حسن المدير التنفيذي لنهضة بني سويف، أنه تم التنسيق مع التعليم والتضامن، لتكفل المؤسسة بالرسوم الدراسية لعدد 10 آلاف طالباً وطالبة بمرحلة التعليم الأساسي (ابتدائي وإعدادي)، تم دفعها والحصول على إيصالات السداد الخاصة بها.