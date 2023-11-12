محافظ بني سويف: المرأة حظيت باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية لتمكين المرأة من القيادة تحت عنوان «المرأة تقود في المحافظات المصرية» التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي بدأت اليوم، بقاعة نادي الإدارة المحلية، وتستهدف تأهيل السيدات بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع المصري.

برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية

وأكد المحافظ حرصه على التواجد خلال بدء فعاليات الدورة التدريبية، والتي تكتسب أهميتها كونها تأتي في إطار توجه القيادة السياسية وإيمانها بأهمية منح المرأة مكانتها اللائقة.

وأشار إلى أن المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوق على كافة المستويات والأصعدة، وأصبحت مُشَاركتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية والذي ظهر بشكل جلي في تقلد المرأة مناصب قيادية وإدارية عليا على مستوى الوزارات أو المحافظات والبرلمان.

تشجيع ودعم القيادات وفق معيار الكفاءة

وأكد المحافظ حرص المحافظة الدائم على تشجيع ودعم القيادات وتكوين صف ثاني من المديرين والقيادات، وفق معايير الكفاءة والقدرة وليس الأقدمية، مشددا على أهمية اكتساب مهارات القيادة والإدارة بجانب المهارة في الأداء التنفيذي الذي لا يكفي بمفرده في الجوانب القيادية لشغل المناصب العليا وإدارة الملفات الهامة والحيوية.