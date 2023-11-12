«مياه بني سويف» تبدأ في سحب مياه الأمطار من الشوارع

بدأت شركة المياه في محافظة بني سويف، بالتعاون مع الوحدات المحلية، في أعمال سحب وشفط المياه من الشوارع، على إثر موجة الطقس غير المستقرة التي شهدتها المحافظة، مساء اليوم، وأسفرت عن تساقط أمطار متوسطة، على أغلب الأنحاء، مع رعد وبرق.

محافظ بني سويف يتابع جهود الوحدات المحلية للتعامل مع الأمطار

من جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جهود الوحدات المحلية والأجهزة المعنية في تنفيذ خطة الاستعداد لأية طوارئ تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس المتوقعة خلال الأسبوع الحالي، وما تضمنتها من احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 10 إلى 40%.

سيارات لسحب مياه الأمطار من شوارع بني سويف

وواصلت الوحدات المحلية في محافظة بني سويف وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها، جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على شنايش الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ومخرات السيول ومتابعة جاهزية المعدات والافراد والاستعداد التام لمواجهة أى أحداث طارئة لسرعة التدخل للسريع.

كما استعدت شركة الكهرباء بتأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالات الطوارئ.