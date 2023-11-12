موعد قرعة الحج في محافظة بني سويف 2024.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية عن تحديد موعد قرعة الحج 2024 في محافظة بني سويف، وفق جداول زمنية محددة على مستوى محافظات الجمهورية، لذا يترقب الكثير من المتقدمين معرفة موعد إجراء التقديم في القرعة داخل المحافظة.

موعد قرعة الحج 2024 في محافظة بني سويف

وبحسب بيان وزارة الداخلية من المقرر أن يكون موعد قرعة الحج 2024 في محافظة بني سويف، غدًا الاثنين.

الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2024 في بني سويف

وحددت وزارة الداخلية أهم الأوراق المطلوبة للراغبين في التقديم في قرعة الحج 2024 في محافظة بني سويف، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية كالتالي:

- نموذج من طلب الحج الورقي.

- تقديم جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ الخاصة بالراغب في الاشتراك في القرعة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية لـ 6 أشهر مقبلة، وفي حال عدم سريانها يتم رفض الطلب.

- بيان بالحالة الصحية الخاصة بالراغب في الاشتراك في القرعة، مع تحديد نوع المرض «إن وجد».

- شهادة التطعيم مسجل بها جميع الجرعات الأساسية بفيروس كورونا والتي تم الحصول عليها مع الجرعة التنشيطية المعتمدة «كوفيد – 19».

كما أن وزارة الداخلية خصصت عدة محافظات في كل محافظة معاد مخصص لها، حيث بدأت قرعة الحج يوم11 نوفمبر الجاري 2023 على مدار أسبوع.