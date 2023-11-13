«حياة كريمة»: نجحنا في توصيل 2000 طن مساعدات إغاثية للأشقاء في غزة

قالت بثينة مصطفى، المتحدث الرسمي باسم حياة كريمة، إنّ المؤسسة نجحت في توصيل أكثر من 2000 طن مساعدات لقطاع غزة، عبر 66 شاحنة شقّت طريقها إلى الأشقاء تحت شعار «من إنسان لإنسان»، فضلا عن إطلاق أكبر حملة شعبية للتبرع بالدم بجميع محافظات الجمهورية، وتخصيص حسابات للمؤسسة في البنوك المصرية بالكامل لتلقي التبرعات من داخل مصر وخارجها.

وأضافت مصطفى، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد بمعبر رفح الحدودي: «جئنا اليوم بقافلة جديدة، وسنواصل تجهيز قوافل المساعدات حتى نرفع المعاناة عن الأشقاء في فلسطين».

وتطرّقت المتحدث الرسمي باسم «حياة كريمة» إلى دور الشباب المتطوع، قائلة إنّهم موجودن منذ نحو شهر في معبر رفح، لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة للأشقاء، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته الأخلاقية والإنسانية لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع اللا إنسانية التي تزداد سوءا مع مرور الوقت.

ووجّهت مصطفى، الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين ممن يعملون في ظروف قاسية، كما وجّهت الشكر إلى الشعب المصري على التبرعات والمساعدات لدعم الفلسطنيين، مؤكدة تضامن المصريين الكامل مع أشقائهم الفلسطينيين.