دورات تدريبية لتمكين سيدات قرى مبادرة حياة كريمة اقتصاديا بالبحيرة

نفذ فرع المجلس القومى للمرأه برئاسة زكية رشاد مقررة الفرع البحيرة سلسلة من الدورات التدريبية ضمن برنامج ريادة الأعمال لتمكين سيدات قرى مبادرة حياة كريمة اقتصادياً حيث تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بمركزى إيتاى البارود والدلنجات وقد استهدفت تلك الندوات 70 سيدة.

هدف الوعي المالي

و تهدف تلك الدورات إلى رفع الوعي المالي لدي السيدات من خلال العديد من الموضوعات منها كيفية إعداد الموزان الشخصية ومتابعتها ووسائل الإدخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب و احتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين.

أهمية دعم ريادة الأعمال

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية دعم ريادة الأعمال بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بخلق فرص العمل والابتكار للشباب وتحسين الجوانب الاقتصادية، وتحسين نوعية وجودة الاقتصاد، ويجعلها مطلباً أساسياً وضرورياً في مجتمعاتنا والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير فهي تحفز العمالة وتزيد الإنتاجية، وتعمل على إحداث تغييرات اجتماعية كبيرة من خلال إدخال سلع وخدمات جديدة إلى السوق.

يأتي ذلك فى ضوء توجه الدولة المصرية نحو دعم ريادة الأعمال كأحد آليات تحقيق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى يتم تنفيذه بقرى حياة كريمة