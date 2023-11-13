«حياة كريمة»: من أرض سيناء الباسلة نعلن دعمنا الكامل لأهلنا في فلسطين

قالت بثينة مصطفى، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة إن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة صعبة وحاسمة على كل المستويات من عدوان غاشم على المدنيين، لم يستثن الأطفال أو النساء أو دور العبادة والمستشفيات، مضيفة: «من أرض سيناء الباسلة نعلن دعمنا الكامل لأهلنا وأشقائنا في فلسطين الحبيبة، ودفاعهم عن حقهم في الحياة وفي التمسك بأرضهم وتاريخهم».

وأضافت خلال حديثها بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمعبر رفح الحدودي: «مؤسسة حياة كريمة قوامها كله من الشباب المتطوع، وبنقول عليهم دايما الجدعان، واللي من بداية الأزمة وبالشراكة مع كل مؤسسات المجتمع المدني ماوفقوش ولا يوم عن تجهيز كل ما يحتاجه الأشقاء من المواد المطلوبة من مواد غذائية ومياه ومستلزمات صحية وأدوية».