وزير العدل يستقبل نظيره العراقي لبحث سبل التعاون القضائي بين البلدين

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، نظيره العراقي الدكتور خالد الشواني، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والإعلام، والشهر العقاري.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير العدل، على تميز الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتناول الوزيران خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين والاستعانة بالخبرة المصرية في مجالات الشهر العقاري والتوثيق وتسجيل الملكية، كما تم استعراض تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري وما أحدثه من تيسيرات تساهم في حماية الملكيات وتعظيم الاستفادة منها، والطفرة التي لحقت بمنظومة الشهر العقاري، ومشروع وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بُعد، وما تم استحداثه مؤخرًا بها من إمكانية استخراج التوكيلات من الوحدة، والتطبيقات الجديدة المستخدمة كتطبيق «أرغب في عمل توكيل».

واصطحب المستشار عمر مروان نظيره العراقي والوفد المرافق له في جولة تفقدية لمبنى الوزارة الجديد.

من جانبه، أعرب وزير العدل عن تقديره لما شاهده من تطور في استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في العمل الإداري، وبما شاهده من مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، أنجزها المصريون في زمن قياسي.