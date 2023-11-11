محافظ القليوبية خلال استقبال وزير العدل: التحول الرقمي في المحاكم يحقق العدالة

قال اللواء عبد الحميد الجان محافظ القليوبية، إن وزارة العدل تبذل جهودا حثيثة لتطوير منظومة العمل القضائي، والنهوض ببيئة العمل لتيسير الإجراءات القضائية والتيسير على المواطنين، وتمكين العاملين بالهيئات القضائية من أداء واجبهم على أكمل وجه.

وأشار إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن ملموس في منظومة التقاضي في مصر، خاصةً فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، بهدف الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ القليوبية المستشار عمر مروان وزير العدل لافتتاح محكمة قليوب الجزئية بعد تطويرها ورفع كفاءتها، وافتتاح محكمه الأسرة ومكتب للشهر العقاري والتوثيق بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري والمستشار محمد حماد رئيس استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار طارق كامل مساعد وزير العدل للتطوير التقني، والمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، والمستشار محمد معوض رئيس محكمة جنوب بنها الابتدائية ولفيف من رجال القضاء وأعضاء مجلس النواب.

من جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قضايا محكمة الأسرة بمحكمة جنوب بنها قبل عام 2020 انتهت ومحصلتها الآن صفر، وما تبقى من قضايا الأسرة وفقًا للإحصائيات في عام 2021 باقي 3 قضايا، وعام 2022 متبقي 20 قضية، مضيفا أن محكمة قليوب الجزئية منذ إنشائها في عام 1962 لم تشهد أي نوع من التطوير أو رفع الكفاءة مثلما حدث اليوم، مشيرا إلى أن الاهتمام بالعدالة أصبح أساسيا في الجمهورية الجديدة، موضحا أن القاضي كان يتحمل عبئا كبيرا من أجل إنجاز ملايين الدعاوى التي ترفع أمام القضاء وهذه الدعاوى تتطلب وجود بيئة عمل تليق بالقاضي والمتقاضي.

إنشاء محكمة القناطر الخيرية وتخصيص قطعة أرض

قدم الوزير الشكر لمحافظ القليوبية علي جهوده ودعم الوزارة لتطوير أبنيتها وتخصيص قطعة أرض من قبل وزارة الزراعة لإنشاء محكمة القناطر الخيرية، وتخصيص قطعة أرض حي غرب شبرا الخيمة على مساحة 790م2 لإقامة مقر للشهر العقاري، وتخصيص مقر للنيابة الإدارية بالخانكة، وتخصيص مقر للنيابة الإدارية بحي شرق شبرا الخيمة وتخصيص مقر للنيابة الإدارية بمبنى صقلية بمدينة بنها، وتخصيص مقر لهيئة قضايا الدولة بملحق الديوان العام.

يذكر أن أعمال التطوير شملت مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين واستراحة المحامين بعد تجديدها وروعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.