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وزير العدل يستقبل نظيره الصومالي لبحث سُبل تعزيز التعاون القضائي

كتب:

محمد عيسى
03:55 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظيره الصومالي، المستشار حسن معلم محمود، وزير العدل والشؤون الدستورية، والمستشار سليمان محمد محمود، النائب العام الصومالي، والوفد المرافق لهما، بحضور مساعدي وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والإعلام.

وزير العدل يرحب بنظيرة الصومالي 

ومن جانبه، رحب الوزير عمر مروان، بزيارة نظيره الصومالي والوفد المرافق له، مُشيرا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتين، وتناول الوزير أنه خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية وإعداد برنامج تدريبي لهم في المركز القومي للدراسات القضائية والمحاكم المصرية، والاستفادة من التشريعات والأحكام المصرية، ومشروعات وزارة العدل الرقمية.

جولة تفقدية للوزير

واصطحب المستشار عمر مروان، وزير العدل، نظيره الصومالي، والوفد المرافق له، في جولة تفقدية لقطاعات وزارة العدل في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، وتم استعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها.

وأبدى وزير العدل الصومالي، سعادته باللقاء، وأشاد بالتطور العمراني، والارتقاء الإداري الذي شهده، مؤكدا على دور مصر المحوري في دعم جمهورية الصومال، وتقديره لما شهده من تطوير في منظومة التقاضي، ورغبته في نقل الخبرات المصرية إلى جمهورية الصومال.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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