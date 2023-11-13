أشرف سلمان: «المتحدة» تعكس طبيعة الشعب المصري المحب للفلسطينيين

طالب أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المتواجدون في المؤتمر الصحفي المنعقد أمام معبر رفح، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء في قطاع غزة، قائلا: «المشاركة القوية التي تحدث اليوم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من كل إعلاميها ومذيعيها وفريق عمل الشركة المتحدة، ممن يقولون كلمة حق لصالح الشعب الفلسطيني وكلمة حرية لصالح الأهالي في فلسطين، أعتقد صوتكم وصل، وبيتاخد من قنواتنا عناوين بتتذاع على قنوات دولية، ونراها تقول الحق الذي قالته الشركة المتحدة».

وأضاف خلال حديثه في المؤتمر الصحفي المنعقد بمعبر رفح: «الشركة المتحدة وحياة كريمة والتحالف الوطني مؤسسات تعكس طبيعة وجوهر الشعب المصري في حبه للشعب الفلسطيني، وعمق العلاقة بين الشعبين، وسنظل شعب واحد، واقفين جنب بعض في مشاركة وليست معاونة أو دعم، ولكنها مشاركة واجبة على الشعب المصري».

وتابع: «القضية الفلسطينية قضية الجميع وليست فلسطين فقط، والعالم كله يسمع أنها قضيتنا من الشعب والقيادة السياسية التي تتفق رؤياها مع الشعب المصري، لازم يكون في إيمان إنه ربنا هينصرنا ويحررنا كفلسطين وكأمة عربية من الغمة، وربنا دايما يجعلكم داعمين».