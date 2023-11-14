في عيد ميلادها.. كيف تخلصت لبلبة من الغرور؟

بدأت الفنانة لبلبة مشوارها الفني في سن التاسعة، حيث منحها القدر فرصة لدخول عالم الفن والوقوف أمام كبار السينما، وتوالت أعمالها الفنية وحققت نجاحات كبيرة على مدار مسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من 60 عامًا، نجحت خلالها في أن تتخلص من حالة الغرور التي أصابتها بسبب النجاح المبكر والمستمر، حتى أصبحت واحدة من رموز الفن المصري.

قالت الفنانة لبلبة التي تحتفل بعيد ميلادها الـ77 اليوم في حوار سابق لـ«الوطن»، إنّها كانت تقف على خشبة المسرح في عمر الـ8 سنوات ويُصفق لها الجمهور، الأمر الذي أصابها بالغرور، كشفت عن سرعان تجنبها تلك المشاعر السلبية، بعدما تلقت «درسًا قاسيًا» اعتبرته أنه رسالة من الله تعالى.

وأضافت أنّها كانت تستعد لتقديم فقرة فنية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وكان عمرها حينها لم يتجاوز 8 أعوام، وكانت تتحدث مع والدتها عن الفقرة التي تسبق فقرتها، فقالت لها: «شوفي فقرتي هتبقى عاملة ازاي، والناس هتصقف لي ازاي»، متابعة أنّ الأخيرة لم تعلق على كلامها، والتزمت الصمت تمامًا.

وتابعت: «فوجئت بعدم تفاعل الجمهور معي كما توقعت، كان التصفيق موجودًا لكن ليس بالحرارة التي اعتدتها، ما جعلني أدخل في حالة من البكاء الشديد داخل غرفتي، وحينها أكدت لي والدتي أنّني أصبت بالغرور، وأنّ الله عاقبني عقابًا فوريًا كي لا أكرر الواقعة مرة ثانية، ومن هذا التوقيت لم تنتابني مشاعر الغرور في أي مرحلة من حياتي».