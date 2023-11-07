لبلبة: محظوظة بتقديم عملين محفورين في تاريخ السينما مع أحمد زكي

أكدت لبلبة خلال كلمتها في ختام الدورة الثالثة للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، التي تحمل اسم الفنان الراحل أحمد زكي، سعادتها وفخرها بالعمل مع هذا الفنان، الذي وصفته بـ«العملاق»، و«كان ليا الشرف بالعمل معه من خلال فيلمين وهما ضد الحكومة ومعالي الوزير».

وأضافت لبلبة أن أحمد زكي كان فنانا عظيما وشديد التميز، وأعطى كل حياته للفن، وكان يفكر دائما في تقديم الأدوار المميزة.

لبلبة: أداء أحمد زكي مختلف

وعن تجربتها الشخصية معه في كواليس تصوير الأفلام قالت: «كان غريبا في طريقة أدائه للشخصيات، فعندما تعاونا معا للمرة الأولى وجدت أدائه يختلف في كل مرة يعاد فيها الشوت لأكثر من 5 أو 6 مرات، فكنت أتعجب من ذلك، فكان لديه عبقرية وكان متفردا بها».

وعن لقائها معه من خلال فيلمي ضد الحكومة ومعالي الوزير، أوضحت: «قدمت معه فيلمين من أحلى أفلامي وكنت محظوظة بتقديم عملين محفورين في تاريخ السينما، والحقيقة إنني في العمل الأول كنت مندهشة من طريقته ومدى تقمصه للشخصية، ولكن في العمل الثاني لم أندهش من طريقته، فكان حتى بعد انتهاء التصوير مستمر في تقمصه للشخصية فكان يعيش القصة بتفاصيلها حتى مع المتواجدين في موقع الموقع التصوير، وصحيح هو فارقنا ولكن فنه العظيم سيعيش مدى الحياة».

لبلبة في أمريكا رفقة إلهام شاهين

وعلى الجانب الآخر، استقبلت القنصلية المصرية بنيويورك لبلبة وإلهام شاهين والمخرج الكبير هاني لاشين والفنان عمرو يوسف، والفنانين المصريين المشاركين في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون برئاسة الكاتب الصحفي صفوت يوسف رئيس المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون ومدير المهرجان كرستينا مرزوق وكان في استقبالهم نائب القنصل العام وزير مفوض أمل نصير والمستشار عمرو كُريّم والمستشار شريف الفخراني.