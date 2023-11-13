«الأفكار الريادية للمشروعات الخضراء» معسكر تدريبي في جامعة مطروح

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، إن نادي ريادة الأعمال بالجامعة ينظم معسكرًا تدريبيًا تحت عنوان «الأفكار الريادة والمشروعات الخضراء»، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتور جلال أبو خديجة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة ميسة البياع مدير نادي ريادة الأعمال، والدكتور أحمد محجوب مساعد مدير النادي، و44 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

الارتقاء بالمستوى الفكري لريادة الأعمال

وأكد «النجار» حرص جامعة مطروح تقديم الدعم لنادي ريادة الأعمال، مشيدًا بالخدمات المتميزة التي يقدمها للطلاب، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفكري والريادي لديهم، وتشجعهم على الاستفادة من الأفكار الابتكارية وخلق المشروعات الخاصة بهم، داعيًا الجميع للعمل بجدية لرفعة شأن بلدنا الحبيب مصر.

ريادة الأعمال مجانا لطلاب جامعة مطروح

ومن جانبه، أوضح الدكتور جلال أبو خديجة، أن المعسكر التدريبي يأتي ضمن سلسلة التدريبات التي يقدمها نادي ريادة الأعمال مجاناً لطلاب الجامعة، حيث يتم مساعدة الطلاب على كيفية اختيار أفكار ابتكارية بهدف إنشاء شركات ناشئة ربحية خاصة بهم، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال والابتكار بين طلاب الجامعات المصرية.

ورش لتنمية التفكير الريادي

وذكر الدكتور محمد محمود زين استشاري ريادة الأعمال والابتكار، أن المعسكر التدريبي يضم عددا من الورش والتدريبات، بهدف رفع كفاءة الطلاب وتنمية التفكير الريادي لديهم، والتعريف بكيفية تصميم المشروعات الخضراء، مضيفًا أن أجندة التدريب تشمل إيجاد حلول ابتكارية من خلال استخدام الطرق المختلفة لتوليد الأفكار، مثل العصف الذهني والخرائط الذهنية، وكذلك تطبيق الحلول المطروحة، التعريف بالتسويق الرقمي، كيفية اختيار سوق مناسبة، التعريف بالأشكال القانونية للمشروعات، عرض نماذج مختلفة من الأفكار الخضراء وريادة الأعمال.