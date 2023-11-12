وزير الصحة يستعرض أمام مجلس النواب جهود الدولة لدعم قطاع غزة إنسانيا غدا

تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة ووزير الصحة الأسبق، عدة جلسات استماع، غدا الاثنين، للاستماع إلى جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان من دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم، في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية، وما تضطلع به مصر من دور دفاعي عن القضية الفلسطينية.

وزير الصحة والسكان

يحضر الاجتماعات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لاستعراض ما قدمته مصر على مدار أكثر من شهر منذ اندلاع الأزمة الراهنة والانتهاكات الصهيونية ضد قطاع غزة.

تحديات الأمن القومي المصري

فيما تواصل كلا من لجنتي العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان خلال اجتماعاتها، اليوم، متابعة آخر المستجدات فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وكذلك تحديات الأمن القومي المصري ومحاولة التهجير القسري للشعب الفلسطيني والاستنفار الشعبي المصري، تجاه ما يحدث من انتهاكات للشعب الفلسطيني.