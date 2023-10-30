خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة بني سويف

حددت شركة الكهرباء بمحافظة بني سويف، مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في بني سويف، لتصبح ساعتين، وذلك بالتبادل بين المراكز والقرى التابعة للمحافظة، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة عن مثيلاتها بالعام الماضي، مما يسبب ضغطا على محطات الكهرباء والمولدات.

موعد تخفيف أحمال الكهرباء في بني سويف

ويكون موعد تخفيف أحمال الكهرباء في بني سويف يوميا لمدة ساعتين، بالتبادل بين القرى والمراكز، ليكون نصيب كل منطقة ساعتين يوميًا، مع إخطار المواطنين بمواعيد انقطاع الكهرباء، حيث يتم إضافة ساعة إضافية على نفس المواعيد السابقة.

مدة قطع الكهرباء في بني سويف

ويستمر العمل بموعد انقطاع الكهرباء في بني سويف كل ساعتين حتى عودة درجات الحرارة لمعدلات مناسبة، مما لا يسبب ضغطا على شبكات الكهرباء، في ظل إخطار المواطنين أولا بأول بمواعيد الانقطاع.

الخط الساخن بكهرباء بني سويف

وأوضح محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أنه جرى تكليف رؤساء المدن والمراكز بتنفيذ جدول قطع الكهرباء بكل منطقة وذلك بالتنسيق مع إدارات الكهرباء وشركات التوزيع وأنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى عن قطع التيار الكهربي من خلال الاتصال بشركة شمال الصعيد لتوزيع الكهرباء على رقم الخط الساخن.