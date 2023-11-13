وفاة عريس قبل زفافه بساعات.. «كان بيستقبل المعازيم في الصوان ومات فجأة»

قبل دقائق كان الشاب محمود محمد الغنام، يقف أمام الصوان الخاص بحفل زفافه، يستقبل معازيم الأسرة لتناول الغداء، فساعات قليلة تفصله عن إقامة حفل زفافه على مَن اختارها قلبه لتكون زوجة له وأما لأطفاله الذين حلم بهم وبتكوين أسرة سعيدة، لكن القدر لم يمهله، ففجأة ودون سابق إنذار سقط الشاب العشريني مغشياً عليه في مكان الزفاف.

وفاة عريس قبل زفافه بساعات

دقائق قليلة لكنها مرت دهراً من العمر، إذا أخبر الأطباء في مستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، أسرة محمد فؤاد الغنام، بوفاة نجلهم الدكتور محمود الغنام إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، ليتحول الفرح إلى مأتم، وقف والد العريس الشاب، الذي يعمل موظفا في التربية والتعليم، أمام غرفة الكشف بالمستشفى صامتا لا ينطق بكلمة واحدة، وفق محمد كامل، أحد جيرانه لـ«الوطن»: «صدمة كبيرة، محدش مستوعب، محمود كان واقف بيستقبل المعازيم، وفجأة وقع على الأرض».

لم يستوعب قاطنو قرية الغنام التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، حتى الآن، الفاجعة التي حلَّت بهم، وفق حمادة الغنام، ابن عم العريس المتوفى، وفق حديثه لـ«الوطن»: «إحنا مش مصدقين إن محمود مات، كان من دقايق واقف راجل وسطنا، صمم أنه يستقبل المعازيم بنفسه رغم أنه لم يتبقَ سوى ساعات على فرحه، فجأة وقع مننا على الأرض وجرينا بيه على المستشفى الدكاترة قالوا البقاء لله».

وفاة الدكتور محمود الغنام قبل زفافه

قبل أيام قليلة عقد العريس الشاب قرانه على عروس تسمى إسراء الحطاب، ونُقل جهازها أمس إلى عش الزوجية الذي أسسه الشاب العشريني، كان فرحا لإتمام زفافه مساء اليوم، ليتحول منزله من الفرح إلى المأتم بعد إعلان وفاته، ليعم الصراغ والعويل مكان الزغاريد والرقص، ولتتحول وليمة المعازيم وصوان الفرح الذي أشرف على إعدادهما إلى صوان للمأتم: «الناس اللي جاية تتناول الغداء مش مصدقة إن العريس مات، الكل في حالة ذهول، محدش قادر يصدق الناس جاية من بعيد علشان تهنينا فتحضر دفن ابن عمي؟».

«العريس في ذمة الله»، عبارة كتبها أحد شباب القرية على كارت دعوة الزفاف الخاص بالدكتور محمود، بعد إعلان وفاته، ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مصحوبة بعبارة: «العريس مات.. اللهم إني أعوذ بك من فواجع الأقدار.. الدكتور محمود الغنام في ذمه الله.. دكتور محمود محمد الغنام فرحه كان النهارده.. اللهم اجعل تلك الليلة أسعد لياليه».