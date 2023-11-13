علي الألفي يستأنف نشاطه الفني ويتبرع بجزء من الإيراد لأهل غزة

أعلن الفنان علي الألفي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، استئناف نشاطه الفني بعد توقف فترة تضامنا مع أهل غزة.

ونشر الألفي البوستر الدعائي لحفله القادم معلقا: «الأصدقاء والأحبة هنرجع نغني تاني ابتداء من الجمعة الجاية بإذن الله في جرامافون الزمالك، مستنيينكم في بداية موسم حفلات الشتا وملحوظة، جزء من الإيراد اليومي لجرامافون بيروح كتبرع لأخواتنا.. خليكم معانا».

علي الألفي يصاب بـ«كورونا» لرابع مرة

وأعلن الألفي في أكتوبر الماضي، إصابته بفيروس كورونا للمرة الرابعة وكتب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلا: تجربة الكورونا لرابع مرة خلت الموضوع فلسفي أكتر.. من أسبوعين كنت بغني وبدب برجلي في الأرض كما لو كنت الأقوى في الدنيا في حضور صحابي.. وبعدها بفترة وصلت لمرحلة من ألم العظم والسخونية إني أتصل بأصدقائي أبكي من الألم.. ودي مرحلة كل اللي عارفينني متأكدين إني ما بوصلهاش بسهولة.. أنا زمان عملت عملية ورجعت سايق يا جدع ولا يهمني.. كنت بتعامل مع الحالة أنها دور برد لغاية ما القهوة طعمها بقى مية وملح والبرفانات اتشوهت ريحتها، الكورونا مزيج من المرض والألم والسجن الانفرادي.. ولو انت لوحدك مفيش قدامك غير انك تنشف وتقوم تخدم نفسك.. أقصى ما يمكن للجميع تقديمه هو مكالمة.

وأضاف قائلا: رغم أنها حقيقي بتفرق وبتهون نفسيا.. لكن بردو بتحس إنك في تجربة (يوم يفر المرء من أخيه) وبالتحديد (لكل امرئ منهم شأن يغنيه) .... إحنا لوحدنا في الدنيا ... شايلين شيلتنا وهنقابل ربنا شايلين شيلتنا ... مهما كانت عزوتك ومهما كنت مسنود بسند ... هتيجي لحظة حقيقة تعرف فيها حجمك مقدرتك ... يا رب اغفر لي كل لحظة تناسيت فيها قوتك وسمحت لنفسي بغضبك يا رب ... أستغفرك ربي وأتوب إليك وبشهد عليا كل اللي يقرا الكلام ده وانت خير الشاهدين (وإذا مرضت فهو يشفين).