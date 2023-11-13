تحذير جديد من حماية المستهلك للتجار بشأن تخفيضات «الجمعة البيضاء»

وجه جهاز حماية المستهلك، نصائح جديدة للمواطنين خلال فترة موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، والمقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، إذ تقدم المولات التجارية والمحال بمختلف أنشطتها على تقديم عروض وتخفيضات كبيرة على منتجاتها.

توجيهات للتجار بشأن تخفيضات الجمعة البيضاء

وشملت توجيهات جهاز حماية المستهلك، في بيان له منذ قليل، على ضرورة أن يكون السعر المُعلن شامل الخدمة والضريبة.

سعر السلعة

وشدد جهاز حماية المستهلك، على ضرورة أن يلتزم التاجر أو مُقدم الخدمة خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء بأن يُعلن عن سعر السلعة التي يعرضها أو يقدمها للمستهلك شامل الخدمة و الضريبة.

وحذر جهاز حماية المستهلك أن غير ذلك يعد مُخالفة لقانون جهاز حماية المُستهلك رقم 181 لسنة 2018.