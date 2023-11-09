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جهاز حماية المستهلك يوجه نصائح للمواطنين خلال «الجمعة البيضاء»

كتب:

وفاء الصعيدي
05:06 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك

وجه جهاز حماية المستهلك نصائح للمواطنين خلال فترة موسم تخفيضات «الجمعة البيضاء».

وأكد جهاز حماية المستهلك أنه يلتزم التاجر بأن يُعلن عن السعر الشامل للسلعة التي يعرضها أو يقدمها للمستهلك (ضريبة القيمة المُضافة - الخدمة إن وجدت)، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها، أو بوضع مُلصق بالسعر الشامل على السلعة، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة ، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة، ويعتبر غير ذلك مُخالفة لقانون جهاز حماية المُستهلك رقم 181 لسنة 2018.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.