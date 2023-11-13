سفيرة فلسطين لدى تشيلي: النزوح إلى وادي غزة عبر شارع صلاح الدين مأساة حقيقية

وصفت سفيرة فلسطين لدى تشيلي، فيرا بانون، نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى «وادي غزة»، عبر شارع صلاح الدين، بأنه «مأساة حقيقية»، مشيرةً إلى أنه يُطلب من كل فلسطيني يمر من خلال هذا الشارع، أن يخطو وعائلته ورؤوسهم مرفوعة دون النظر للأسفل، حيث تنتشر جثث عشرات الشهداء والمصابين، نتيجة إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليهم.

العالم يشاهد الجرائم الإسرائيلية في صمت

وأضافت السفيرة الفلسطينية لدى تشيلي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين: «ثمة عملية قمع أمام عيون العالم، ولكن لو هناك قرار فعلي وحقيقي لما رأينا هذه المشاهد، ولا سمعنا هذه الصرخات، لأنها كانت ستقف».

النازحون يعانون القتل والقمع والإهانة

وتابعت: «جيش الاحتلال يضرب في الشمال ويتجبر في الذين ينزحون إلى الجنوب، وهذه مأساة حقيقية أخرى، النازح الفلسطيني إلى الجنوب اليوم يعاني من القتل والقمع والإهانة ومحو الكرامة»، وأضافت: «نتحدث عن عائلات وأطفال ومرضى ينزحون مشياً لمسافة 7 كيلومترات، وبالتالي، فإن القرار ما زال غائباً، والقمع موجوداً، وهذه ليست خطيئة أو اختراقا لحقوق الإنسان فقط، ولكنها تتعدى كل ذلك إلى الإبادة».