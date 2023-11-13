«التحالف الوطني»: مؤسساتنا قدّمت مشهدا ملحميا لإرسال المساعدات إلى غزة

قال عمرو مجدي، مسؤول التحالف الوطني، إنّ قافلة المساعدات الثانية لقطاع غزة، تضمّنت الاحتياجات الغذائية مثل الأطعمة السريعة التي لا تتطلب أي تجهيزات أو تحضيرات، مراعاة للظروف الإنسانية الراهنة في غزة، مشيرا إلى أنّ عشرات الشاحنات ضمّت أغطية وكساء وأكفان.

وأشاد مسؤول التحالف الوطني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح، بالتعاون بين مؤسسات التحالف الوطني والمساهمين في القافلة «جمعية الأورمان، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة صناع الحياة، وبنك الطعام المصري، وجمعية رسالة الهيئة القبطية الإنجيلية، وجمعية مسجد دكتور مصطفى محمود، ومؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والاجتماعي، ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع، ومؤسسة ومستشفى أهل مصر، ومؤسسة صناع الخير، ومؤسسة بهية، ومؤسسة مرسال، ومؤسسة جمال الجارحي، ومؤسسة أبو هشيمة، ومؤسسة حياة كريمة».

ولفت مجدي، إلى أنّ كل المؤسسات قدّمت مشهدا ملحميا عند معبر رفح البري، وبعض المؤسسات كانت لا تمانع دخول مساعداتها على شاحنات تحمل اسم مؤسسات أخرى، ما يعكس أنّ هدف المؤسسات الأول هو دخول المساعدات دون النظر لتسويق أسمائهم.