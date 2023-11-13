وزير الصحة: 90%؜ من مستشفيات غزة خرجت عن الخدمة وتعافيها يحتاج سنوات

كشف الدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة، عن خروج نحو 90% من مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة، مؤكدا أن وزارة الصحة في تواصل مستمر مع السفراء بشكل يومي من أجل تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

لجنة الصحة بمجلس النواب

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لشرح وزير الصحة والسكان لما تقوم به الدولة المصرية - ممثلة في وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان - من جهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم، في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية وما تضطلع به مصر من دور دفاعاً عن القضية الفلسطينية، بحضور وزير الصحة: إن بقية المستشفيات الموجودة الآن داخل قطاع غزة لا يوجد بها وقود، والحمل كبير لا شك في ذلك، وسيستمر الأمر على هذا النحو حتى تتعافى المنظومة الصحية في غزة، وهذا يحتاج سنوات كبيرة.

وتابع «عبد الغفار»: «مصر هتفضل تشيل الحمل الكبير، ومستمرين في التواصل مع منظمات الصحة العالمية والمنظمات الصديقة بهدف تقديم سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين».

وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية الدور الذي تقدمه وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري تجاه الكارثة الصحية التي يشهدها قطاع غزة.

وقال «حاتم»: إن مصر دائما حاضرة في وقت المخاطر، وهذا ما اتضح خلال الأزمة الراهنة التي يشهدها قطاع غزة، وذلك على خلفية استمرار القصف الإسرائيلي على المستشفيات».

تفاصيل جلسة مجلس النواب

وأشار الدكتور أشرف حاتم خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الصحة بمجلس النواب، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، لعرض جهود الدولة المصرية في تقديم الدعم الصحي لأهل غزة، إلى تطوع عددا كبيرا من الأطباء المصريين، للمساهمة في علاج الجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني، موضحا أن معظم الأطباء من تخصص الجراحة العامة.

وشهدت الجلسة الاولى التي عقدتها لجنة الصحة، عرض فيلمين يتضمنان شهادات حية من الجرحى والمرضي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج حاليا بالمستشفيات المصرية.