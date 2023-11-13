تجهيز 80 شاحنة مساعدات تمهيدا لدخولها إلى غزة عبر معبر رفح

أكد مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لافتًا إلى أنه وصل 50 شاحنة من المساعدات الإنسانية التي تنطلق من الأراضي المصرية لقطاع غزة، وهي مساعدات إغاثية وطبية.

تجهيز 80 شاحنة مساعدات

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه تم تجهيز 80 شاحنة مساعدات أخرى تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

ونوه بأنه كان هناك زيارة لمعبر رفح منذ ساعة من الآن من مؤسسة حياة كريمة، وأعضاء التحالف الوطني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ للتأكيد على الرغبة في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين وإدخال المساعدات.

استقبال 4 حالات من معبر رفح

وأشار إلى أن معبر رفح استقبل أربع حالات، ووُجِّهَت الحالات للمستشفيات المصرية، كما اُسْتُقْبِل فوج جديد من حاملي الجنسيات المزدوجة والمصريين العالقين في قطاع غزة.