المقاطعة ترفع نسبة مبيعات منتج مصري عمره 14 عاما.. «اشرب أحلى عصير فريش»

منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لم تعلم صاحبته أنه سيحدث رواجا كبيرا في نسبة مبيعات مصنع والدها للعصائر، لكن هذا ما حدث، إذ دونت شروق طارق، ابنة مدير المصنع، منشورا على صفحتها قائلة: «جماعة دا مصنع العصير بتاع بابا اسمه 5days بقاله أكتر من 10 سنين في السوق فممكن كله يدعمنا عايزاه ينتشر في أكتوبر وزايد كلها، بما أن كله أصلا بيدور على المنتجات المصرية، دا أحسن عصير ممكن تجربوه للناس اللي بتحب الحاجات الطبيعية كمان على ضمانتي وصلاحيته 5 أيام، هو فيه منه كمان بدون سكر ونكهات كتيرة»، لتنهال عليها التعليقات الكثيرة دعما للمنتج المصري.

دعم المنتجات المصرية

ارتفاع في مبيعات المصنع الواقع بمنطقة الهرم في الجيزة، بنسبة 10% منذ بدء مقاطعة المنتجات الأجنبية، وفق سليمان الناظر، مدير المبيعات في المصنع لـ«الوطن»: «أنشأنا الشركة إحنا كعيلة منذ 2009، ونتعامل مع ملايين الأشخاص لكن المقاطعة أنعشت منتجنا بنسبة 10 %، ودي فرصة تخلي الناس يعرفوا المنتجات الطبيعية المصرية، ودا بيزود إنتاج الناتج المحلي».

حملات المقاطعة كانت لها وقع مختلف على مصنع «فايف دايز»، وهو الاسم الذي اختاره المهندس علاء محسوب، رئيس مجلس إدارته له حين قرر هو وإخوته وبعض من أبناء عمومته إنشاء شركة مصرية بعد عودتهم من الخليج: «كنا في إحدى دول الخليج، بنشتغل في مصنع متخصص في الألبان، وفكرنا ننزل ونعمل مصنع مصري، فلقينا إن العصائر مهمة فبدأنا نشاطنا بتأسيس شركة مصرية عام 2009، وسمينا المصنع فايف دايز».

المقاطعة تنعش المنتجات المحلية

في عام 2009 كالنت بداية المصنع لأسرة «محسوب»، حيث استعانت بموزعين بالمحافظات حتى نجحوا نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، لكن الشهر الأخير كان فارقا في حياة منتجهم: «الشهر الأخير فرق معانا جامد في نسبة المبيعات، خاصة أنه عصير فريش وبيتي وكله مكونات طبيعية، والحمد لله دعمنا كان كبير من المصريين».

نكهات مختلفة يتميز بها العصير البيتي الفريش وفق «محسوب»: «مانجو، رمان، ليمون، نعناع، قهوة بالحليب، بلح بالحليب، فراولة ، وجوافة، هي دي الأطعمة اللي موجودة عندنا، وكلها طبيعية دون إضافة أي مكونات صناعية، علشان كدة مدة صلاحية العصير 5 أيام فقط لإنه بيتي وفريش وطبيعي».

شكر كبير وجهته إدارة المصنع بقيادة «محسوب وطارق»، إلى الشعب المصري الذي يقف إلى جوار المنتج المحلي دوما، فضلا مقاطعته المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل شعب فلسطين: «الشعب المصري واعي ومقاطعته للمنتجات الأجنبية واتجاهه إلى المصرية دا هيرفع قيمة المنتج المحلي، وبنشكره على ثقته فينا، وبنوعده إننا نقدم الأكثر خلال الفترة المقبلة».